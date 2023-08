Zaniolo, superate le visite con l'Aston Villa: a breve la firma

Ancora qualche ora e poi Nicolò Zaniolo diventerà un giocatore dell'Aston Villa in prestito dal Galatasaray con diritto di riscatto che potrà diventare obbligo a certe condizioni. Zaniolo, da ieri in un hotel di Birmingham con il padre e il suo staff, ha superato dei test fisici molto severi. In Inghilterra, infatti, le visite ai calciatori operati (come sa bene Castrovilli, ad esempio) sono molto dure e per questo c'è voluto un po' di tempo in più. Ma ora, filtra dall'Inghilterra, tutto fila liscio e Zaniolo entro le 16 firmerà il contratto.