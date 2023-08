Lazio-Bonucci, ancora attesa: c’è di mezzo il futuro di Gila

ROMA - Ultimi giorni di mercato e la Lazio gioca su più tavoli. Le priorità rimangono il vice Provedel e Guendouzi , ma non solo. Ci sarebbe l’occasione Leonardo Bonucci , in uscita dalla Juve. Se ne parla da settimane, ora i tempi stringono . Sul difensore c’è il forte interesse dell’Union Berlino. Contatti avviati da giorni, la chiusura ancora non c’è. A Formello aspettano, l’affare è stato fiutato con Lotito che vorrebbe davvero portarlo a Formello.

Il futuro di Gila e la situazione Bonucci

Bisogna liberare un posto in difesa per il giocatore viterbese. Mario Gila piace al Verona, potrebbe partire in prestito. Ecco che allora la casella per un altro difensore ci sarebbe eccome. Sarri vorrebbe lavorare solo con 4 centrali. A Leo piace l'idea di restare in Italia, ma non può attendere in eterno con il rischio di rimanere senza squadra. Il sì all’Union Berlino è vicino, aspetta comunque una mossa dalla Lazio. La Juve lascerebbe partire Bonucci risolvendo l’ultimo anno di contratto. Ultimi istanti di attesa prima di scoprire il futuro.