Lazio con Guendouzi: come cambia il centrocampo di Sarri

Lazio, alla scoperta di Guendouzi

Ribelle, ma allo stesso tempo diligente in campo. La ‘caparezza’ lo ritrae proprio come uno scalmanato, eppure quando gioca è preciso ed efficace nel ruolo. Nel centrocampo della Lazio potrebbe fare il regista basso, la mezz’ala, il trequartista ideando un cambio di modulo (magari a partita in corsa per rendere la squadra più aggressiva). Guendouzi al Marsiglia fa il mediano in un centrocampo a quattro. All’Arsenal ha giocato come vertice basso e da mezz’ala destra (con Xhaka regista). Con la Nazionale spesso ricopre il ruolo di trequartista subentrando a Griezmann nel momento in cui Deschamps ha bisogno di più fisicità in mezzo al campo. Sarri potrà usarlo con Luis Alberto e Cataldi, ma anche al posto del regista ex Primavera. E ancora: Guendouzi nel ruolo del Mago in un centrocampo con Rovella e Kamada. Un giocatore multiruolo che serve davvero per dare nuove idee e soluzioni.