Lazio, ecco Sepe come vice Provedel: visite e firma

ROMA - La Lazio ha scelto Luigi Sepe come vice Provedel. L’arrivo ieri a Roma, stamattina le visite mediche in Paideia prima di firmare il contratto a Formello. Operazione in prestito secco con metà stipendio pagato dalla Salernitana. Si metterà subito a disposizione di Maurizio Sarri, fin qui con Adamonis e Furlanetto in panchina. Il 32enne di Torre del Greco inizia così la nuova grande esperienza. Già domenica, all'Olimpico contro il Genoa, è prevista la prima convocazione. "Siamo soddisfatti di aver preso Sepe, un ottimo portiere, con una discreta esperienza in A. Non ci sono rimpianti, nessuno ha detto no alla Lazio", ha ammesso il ds Fabiani nella conferenza di presentazione degli acquisti Kamada, Isaksen e Castellanos. Il riferimento, chiaro, era a Lloris, uno dei papabili per la porta. Ma la Lazio ha scelto Sepe.