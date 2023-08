Il ds dell'Union Berlino: "Bonucci? Vedremo se arriva entro venerdì"

Union Berlino, le parole del ds su Bonucci

Queste le parole del ds dell'Union Berlino Oliver Runhert alla tv tedesca ZDF: "Confermo che vogliamo prendere un difensore centrale. Credo che Bonucci sia un giocatore che in questo momento non avrebbe un costo per quel che riguarda il trasferimento. È un grande giocatore, un grande difensore e ha avuto una grande carriera. Entro venerdì vedremo se arriverà o no".

Bonucci, Bundesliga o Serie A?

Comunque il difensore centrale è nel mirino anche del Genoa che studia un altro colpo ed ha intensificato i contatti con Bonucci, che è seguito anche dalla Lazio. L'ex Bari per motivi privati vorrebbe rimanere vicino Torino perciò l'opzione dei rossoblù è molto gradita.