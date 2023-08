Bonucci-Lazio, la pista è ancora calda. Ma occhio al Genoa

Un'estate intera a immaginare scenari, allenarsi da solo, pungere la Juve e attendere nuove soluzioni. Ma questi ultimi giorni di calciomercato possono essere davvero quelli di Leonardo Bonucci , pronto a trovare la prossima squadra. Il suo obiettivo è quello di rimettersi in gioco anche a 36 anni e prende tempo con l'Union Berlino adesso valuterà le proposte in Serie A. Su tutte, resiste quella della Lazio , ma adesso c'è anche il Genoa a chiamarlo.

Bonucci-Lazio, tutto passa da Sarri. Si inserisce anche il Genoa

Bonucci vuole la Serie A. L'Union Berlino resta una soluzione secondaria, ma la trattativa con la Lazio è ancora in bilico. Lotito vuole il difensore bianconero e per farlo arrivare a Roma dovrà vincere il braccio di ferro con Sarri, più titubante sul suo arrivo. Dopo l'eventuale trasferimento di Guendouzi, in chiusura, il club biancoceleste valuterà meglio questo scenario. Dovrà però fare presto, perché intanto si è inserito il Genoa. La squadra ligure potrebbe fare leva sulla volontà da parte di Bonucci di restare vicino a Torino, dove ormai si è insediato in pianta stabile con tutta la famiglia. Ma i responsi arriveranno solo durante la settimana, l'ultima di questo calciomercato estivo.