Bonucci allontana l'opzione Berlino: la Lazio lo tenta, il Genoa ci prova

La Lazio non abbandona la pista Bonucci . L' Union Berlino da giorni attende una risposta definitiva dal difensore italiano, che però per il momento non ha ancora detto sì ai tedeschi. Per questo può essere l'acquisto last minute dei biancocelesti .

Lazio, si aspetta per Bonucci

Sembra che stia aspettando una chiamata dalla Lazio per non lasciare l'Italia e riavvicinarsi anche a casa dato che è di Viterbo. Lotito pensa a lui per aggiungere esperienza e carisma, ma Sarri non è della stessa idea perchè non vuole cambiare gli equilibri dello spogliatoio. Sembra però che l'intenzione del presidente è quella di procedere comunque offrendogli un contratto annuale con l'opzione per il rinnovo.

Bonucci, anche il Genoa ci prova

Intanto sul giocatore si registra anche l'inserimento del Genoa. Il club rossoblù ha avviato i primi contatti sondando il terreno per un suo eventuale arrivo. In panchina c'è Alberto Gilardino che è stato anche compagno del difensore in Nazionale.