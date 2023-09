Udinese, ufficiale il ritorno di Pereyra

UDINE - Roberto Pereyra è ufficialmente un calciatore dell'Udinese. Per il Tucu, in realtà, si tratta di un ritorno dopo la scadenza del suo contratto con i bianconeri dello scorso 30 giugno. L'argentino, che ha indossato la maglia dell'Udinese per 200 volte, ha firmato un nuovo accordo con il club friulano fino al 30 giugno 2024. Sono in totale 21 le reti realizzate dal Tucu Pereyra con la maglia dell'Udinese tra il 2011 e il 2023, con due intervalli e le esperienze con Juve e Watford, da dove ha fatto ritorno in Friuli.