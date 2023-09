Verratti ufficiale all'Al-Arabi: il messaggio di addio del Psg e i dettagli

È ufficiale: il Psg ha annunciato il trasferimento ufficiale di Marco Verratti all'Al-Arabi. Il giocatore abruzzese, colonna del club parigino e anche della nazionale italiana, era sbarcato a Doha ieri per sostenere le visite mediche. Dopo undici anni nel Psg il calciatore pescarese si trasferisce dunque in Qatar: secondo la stampa transalpina, il trentenne centrocampista adorato dai tifosi parigini non rientrava nella strategia del nuovo allenatore, Luis Enrique. Verratti "ha giocato un ruolo importantissimo nella nostra grande storia", ha dichiarato il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaïfi, in una nota. Verratti ha detto da parte sua che "Parigi, la squadra e i suoi tifosi avranno sempre un posto molto speciale nel mio cuore. Sarò per sempre parigino".