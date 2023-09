Manchester United, Ten Hag scarica Sancho: "Esigo disciplina"

MANCHESTER (Inghilterra) - Sempre più lontani Jadon Sancho e il Manchester United . Lo sfogo social del calciatore , che aveva accusato il tecnico Ten Hag di aver mentito sulle ragioni che avevano portato alla sua esclusione dalla gara contro l'Arsenal prima della sosta, è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Adesso, infatti, come rivelato da Espn, l'allenatore olandese pretende le scuse pubbliche e private di Sancho per poter parlare di una riappacificazione. In realtà i due hanno già avuto modo di confrontarsi a Carrington nei giorni scorsi, ma il calciatore non intende fare passi indietro e fino ad allora resterà ai margini della squadra.

Ten Hag-Sancho, nervi tesi

"Al mio arrivo - ha detto Ten Hag in conferenza stampa - ho fissato degli standard a livello di disciplina e fa parte del mio lavoro controllare che vengano rispettati". Al momento, insomma, non sembrano esserci margini per ricomporre la frattura: Sancho resterebbe così da separato in casa fino alla riapertura del mercato a gennaio ma trovargli una squadra non sarà facile a meno che lo United non si accolli di pagare una parte del suo ricco ingaggio (oltre 300 mila sterline a settimane). Un ritorno al Borussia Dortmund, dove ha giocato per 4 anni, o il Nottingham Forest guidato da Steve Cooper, che lo ha allenato ai tempi dell'Under 17 inglese, appaiono al momento come le opzioni più praticabili.