"Davies non rinnova col Bayern Monaco: Real Madrid alla finestra"

ROMA - Fumata nera nella questione rinnovo tra Bayern Monaco e Alphonso Davies, esterno canadese in scadenza nel 2025. Secondo quanto riportato da Marca, sullo sfondo ci sarebbe un forte interesse da parte di numerosi top club europei, tra i quali spicca il Real Madrid. Il club spagnolo, secondo Marca, sarebbe anche pronto a fare una mossa per aggiudicarsi Davies, ma al momento resta in attesa di un'apertura dalla Germania, non essendo intenzionato a intromettersi nelle trattative per il prolungamento del contratto di Davies. Il Real quindi è alla finestra e, se entro giugno 2024 non dovesse arrivare il rinnovo, sarebbe pronto a lanciarsi all'attacco.