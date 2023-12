Napoli, non solo Zanoli: ecco chi può partire a gennaio

Sono ore bollenti per il calciomercato del Napoli. E non solo sul fronte entrate. Il club azzurro ha infatti raggiunto un'intesa di massima con il Genoa per Alessandro Zanoli e proprio in queste ore è previsto un nuovo contatto tra le parti per definire la cifra del riscatto valida il prossimo giugno. Il terzino, ricordiamolo, ha da tempo l'accordo con i rossoblu e scalpita per iniziare presto la nuova avventura con Alberto Gilardino in panchina. Anche Alessio Zerbin vuole maggiore spazio e, da quanto trapela, resta un'idea concreta dell'Empoli di Andreazzoli, mentre Gianluca Gaetano è nei radar di Lecce e Frosinone. Di certo, i ciociari sono molto attivi in questa fase. Seguono Zerbin, si sono mossi da tempo per Fares Ghedjemis e hanno in pugno Nadir Zortea dell'Atalanta, che dovrebbe essere annunciato i primi di gennaio insieme a Dean Huijsen.