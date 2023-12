Juve, Giuntoli stregato da Boteli, ma attenzione al pericolo dall’estero

La Juventus non si ferma. Dopo Adzic, che arriverà nei prossimi giorni in Italia per le visite mediche, il club bianconero punta ad un altro giovane talento molto ambito in Europa: si tratta di Winsley Boteli, attaccante svizzero dei Gladbach stimato anche dall'Everton. Ed è proprio la concorrenza dei club inglesi a preoccupare i bianconeri, da tempo in contatto con l'entourage del ragazzo al quale i tedeschi hanno offerto anche un importante rinnovo di contratto.