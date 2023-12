Juve, preso il giovane talento Adzic. Per Miretti c'è l'ipotesi Monza

La Juve firma il sorpasso sul Bologna e, grazie ad un rilancio superiore ai 5 milioni (più una percentuale sulla rivendita), si aggiudica il giovane talento Vasilije Adzic (17 anni) . Il club bianconero ha anche l’accordo con la mezzala e procederà quindi con l’iter delle visite mediche, ma trattandosi di un calciatore minorenne per la firma formale dovrà aspettare la prossima estate (sarà maggiorenne a maggio). Come da accordi, il classe 2006 rimarrà con il Buducnost Podgorica fino a giugno. Ancora Juve: occhio a Fabio Miretti (20) . Il centrocampista della Juventus e della Nazionale Under 21 potrebbe andare a trovare un pò di spazio nella seconda parte della stagione. Per lui si parla di Udinese e Monza, in caso di (difficilissima) cessione di Andrea Colpani (24) : potrebbe essere un apripista. Il giovane bianconero piace molto anche al Sassuolo, che però si ritiene coperto in quel ruolo.

Le manovre del Frosinone

E parlando del club neroverde, attenzione ad uno sviluppo che per adesso sembra tiepido, ma potrebbe decollare in un giro di punte: se Carnevali maturasse l’idea di dare maggior minutaggio a Samuele Mulattieri (23), Angelozzi lo riprenderebbe subito a Frosinone. Dovrebbe creargli lo spazio, questo sì, ma è altrettanto certo che i 136’ minuti con un assist in 12 spezzoni di campionato, dicono che il protagonista della promozione dei ciociari, potrebbe rigenerarsi tornando nell’ambiente che lo ha consacrato alla Serie A. Il Frosinone intanto tira le fila del mercato d’inverno, aspetta di definire al dettaglio Nadir Zortea (24), per il quale vanno scritte le carte con l’Atalanta, e continua a lavorare su Fares Ghedjemis (21), l’ala destra francese che gioca nel Rouen, in terza divisione. Invece è tutto fatto per avere Dean Huijsen (18) a inizio mercato. Accordo con la Juve e il giocatore, appena aprirà il mercato Eusebio Di Francesco (54) avrà il giovane difensore olandese.

Asta per Dragusin

È sempre asta per Radu Dragusin (21). Il centrale del Genoa è uno dei difensori più apprezzati e richiesti del momento, con i rossoblu che non intendono scendere dalla richiesta di 25 milioni di euro per il cartellino. E il motivo è legato anche al pressing delle società inglesi, visto che Nottingham e Tottenham hanno già preso contatti con i liguri e sono pronte a disturbare le società italiane come Milan, Napoli e Atalanta da tempo sulle tracce del giocatore. In entrata, i liguri attendono invece Alessandro Zanoli (23) con cui c’è da tempo un accordo per un prestito con diritto di riscatto. Il terzino ha fretta, scalpita per cambiare casacca e trovare maggiore spazio con Alberto Gilardino (41) in panchina. L’intesa è stata raggiunta anche con il Napoli, vanno definiti solo gli ultimi dettagli con il via libera finale atteso nel momento in cui gli azzurri avranno in pugno il sostituto.

Rivoluzione Verona

A Verona è attesa invece una rivoluzione. Tanti, infatti, i giocatori che hanno deluso e sulla lista dei partenti. Tra questi figura anche Federico Bonazzoli (26) che con il ritorno di Walter Sabatini potrebbe interrompere il suo prestito in Veneto e raggiungere i suoi ex compagni per dare una mano alla squadra sempre in piena lotta per non retrocedere. I contatti tra le due società potrebbero poi permettere alle parti di approfondire la situazione di Norbert Gyomber (31). Il difensore ex Roma ha ricevuto diverse richieste di informazioni anche dall’estero e potrebbe partire a gennaio, in caso di via libera di Sabatini. Manovre anche ad Empoli, con i toscani sempre in contatto con l’entourage di Alessio Zerbin (24) e quello di Gianluca Gaetano (23). Entrambi hanno raccolto pochi minuti in questa stagione e potrebbero cambiare maglia a gennaio. Infine, per la difesa il Napoli segue anche Takehiro Tomiyasu (25) dell’Arsenal.