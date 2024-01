Taremi lascia il ritiro dell'Iran. Sui social: "Viene a firmare per l'Inter"

A pochi giorni dal via della Coppa d'Asia, in programma in Qatar dal 12 gennaio al 10 febbraio, Mehdi Taremi ha improvvisamente lasciato il ritiro della nazionale iraniana. Un'assenza subito motivata dalla Federazione dell'Iran, parallelamente ai rumors di mercato che continuano ad accostare l'attaccante del Porto all'Inter di Simone Inzaghi. L'affare può chiudersi in vista dell'estate.