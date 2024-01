MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Sfumato Dragusin, passato dal Genoa al Tottenham, arriva comunque un rinforzo in questo mercato invernale per la retroguardia del Bayern Monaco, cambio in carica in Bundesliga ed eurorivale della Lazio nei prossimi ottavi di Champions League, che ha ufficializzato l'ingaggio di Eric Dier proprio dagli 'Spurs' londinesi.