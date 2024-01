Mbappé, il mercato e il futuro: "A un certo punto dovrò andarmene dal Psg"

Kylian Mbappé è stato invervistato da "GQ France" e ha parlato apertamente del suo possibile addio al Paris Saint-Germain : "Molti grandi giocatori che hanno lasciato il segno nella storia del calcio hanno lasciato l'Europa quest'estate. Stiamo entrando in una nuova era del calcio. È il ciclo normale di questo sport e ad un certo punto dovrò farlo, dovrà andare via. Partire".

Mbappé, il calcio e il modello NBA

Mbappé ha aggiunto: "Il calcio si sta avvicinando al modello NBA con stagioni da settanta partite. Non sono contrario a giocare così tanto, ma non potremo essere sempre bravi e dare al pubblico lo spettacolo che si aspetta. Anche se il numero di gol che ha segnato è impressionante, probabilmente potrei ancora migliorare nella finalizzazione. Posso migliorare con il piede sinistro, nei colpi di testa. Giocando per sei o sette allenatori diversi ho imparato sei o sette modi di fare il mio lavoro. Ho sviluppato diverse sfaccettature del mio gioco e mi sono costantemente rinnovato. La giusta mentalità per progredire è ascoltare e adattarsi".