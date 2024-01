Jordan Brian Henderson sta per lasciare l'Al-Ettifaq. Ne parlano anche dalla Spagna, Sport fa sapere che il giocatore è ormai deciso a lasciare l'Arabia. Accostato alla Juventus, nel suo futuro c'è l'Ajax. L'ex centrocampista del Liverpool si era trasferito in Arabia nell'ultima finestra di mercato ma la su avventura in Saudi Pro League è destinata a durare appena pochi mesi.