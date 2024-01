ROMA - "Mourinho? non ha certo bisogno di presentazioni... I titoli vinti parlano per lui, non è un tecnico qualsiasi. È un allenatore speciale, avrà sempre le sue occasioni e non avrà mai problemi a trovare un nuovo club". Lo sottolinea l'agente dello Special One, Jorge Mendes, intervistato dal quotidiano portoghese 'Record'.