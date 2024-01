Mourinho tra l'addio alla Roma e il futuro a Napoli: tutta la verità

Good morning Riyad. Così, all’improvviso: «José Mourinho incontrerà Aurelio De Laurentiis». La Special News è del Times, arriva da Londra: un’anticipazione da ora del tè, però al mattino, mentre Adl è in Arabia Saudita a osservare Mazzarri e i suoi che preparano la finale di Supercoppa con la Fiorentina e Mou, invece, che si prepara a decollare per Barcellona dopo aver salutato Roma e la sua gente, i suoi tifosi. E dopo aver pianto: ma questa è un’altra storia - da raccontare - molt o più romantica delle pagine del mercato. Che comunque strappano copertine, altroché, soprattutto perché quando c’è lui, Mourinho, nulla è mai scontato. Il Times scrive una serie di dettagli: che Mou vuole restare in Italia; che punta a tornare subito in panchina; che conta di avere colloqui con il Napoli la prossima settimana, dopo il rientro in Italia della truppa; che incontrerà il boss dei campioni d’Italia per parlare della prossima stagione. Tra l’altro, stando sempre alle indiscrezioni britanniche, il suo storico agente Jorge Mendes avrebbe contattato De Laurentiis dopo la fine del rapporto con la Roma.