Nardi dalla Cremonese al Benevento via Reggiana: i dettagli dell'intesa

Nardi al Benevento: i dettagli

Il comunicato ufficiale del Benevento: "Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la Società U.S. Cremonese per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Nardi. Il centrocampista classe 1998, nato a Treviso, arriva nel Sannio con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il neo acquisto giallorosso indosserà la maglia numero 31. Benvenuto Filippo!". Nella prima parte di stagione Nardi ha totalizzato 13 presenze in Serie B con la Reggiana oltre a 3 presenze e un gol in Coppa Italia.