"Mbappé, la madre agente vuole sempre di più: come ammutolì il Chelsea"

Mbappé e la madre agente, Fayza Lamari , sono protagonisti di un dettagliato focus su Relevo, che ha citato diverse fonti vicine alla donna per raccontarne il modus operandi. La prima fonte interpellata ha spiegato: "In molte cose Fayza è simile a Florentino Perez . Ci sono momenti in cui parlano troppo e con tante persone. Non si misurano, non hanno filtri, ma sono entrambi persone molto intelligenti, che cercano e di solito ottengono il meglio per i loro interessi".

Mbappé e la mamma agente: "Una negoziatrice implacabile"

Relevo evidenzia come la madre di Mbappé sia stata fondamentale per tutta la carriera del figlio e che al Real Madrid conoscono da tempo il suo modo di trattare: "È una negoziatrice implacabile. Vuole sempre di più e sa come farlo. Lei ascolta e ascolta, è molto intelligente".

Mbappé e il rapporto con la madre agente: "Sa anche delle mie amiche..."

Mbappé ha confessato in un'intervista nel corso del Mondiale 2018: "Le dico tutto, anche delle mie amiche. Lei sa tutto. È la mia confidente. Abbiamo gli stessi gusti. Compra anche i miei vestiti. Fa foto e me le manda per vedere cosa ne penso, ma ci sono volte in cui me li compra senza chiedermelo e non fallisce. Abbiamo un legame speciale".