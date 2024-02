"Real Madrid, accordo per Davies del Bayern Monaco"

Le mani del Real Madrid su Alphonso Davies , anni 23, canadese, esterno sinistro del Bayern Monaco . Secondo quanto rivelato da The Athletic c'è l'accordo tra il club spagnolo e l'entourage del calciatore dopo i contatti negli ultimi mesi. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2025, c'è una doppia opzione per il suo futuro.

"Real Madrid, accordo per Davies. Due ipotesi"

Davies potrebbe lasciare la Bundesliga e trasferirsi in Liga la prossima estate forte dell'accordo con il Real Madrid, un anno prima della naturale conclusione del suo accordo col Bayern che ovviamente chiederà tanto, oppure il Real aspetterà il 2025 per accoglierlo in rosa come parametro zero. Una cosa sembra certa, secondo The Athletic: i Blancos - reduci dal successo in campionato firmato Modric - hanno l'intesa con il calciatore che non ha rinnovato col Bayern. Un'altra pedina preziosa in vista del futuro.