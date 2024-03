De Zerbi corteggiato, ma c'è una clausola altissima con il Brighton

Roberto De Zerbi , prossimo avversario della Roma di De Rossi all'Olimpico, è un allenatore che sta nel mirino dei top club dopo aver creato e modellato il miracolo Brighton . Secondo il Mirror, il tecnico italiano è molto corteggiato in Premier League, in particolare dal Manchester United e dal Liverpool , che è alla ricerca del successore di Klopp. Il giornale inglese mette il nome di De Zerbi anche nella lista dei desideri del Barcellona . Ma c'è un "problema": l'ex Sassuolo ha nel contratto una clausola rescissoria altissima. Quindi, chi lo verrà ingaggiare, dovrà mettere dei soldi nelle casse del Brighton.

De Zerbi, la clausola fissata dal Brighton

De Zerbi, 44 anni, ha un accordo con il Brighton valido fino al 2026: per interrompere il contratto ci vogliono circa 15 milioni di euro. Non è una novità da quelle parti. In passato il club ha incassato circa 25 milioni di euro per far partire in anticipo Potter, finito al Chelsea insieme al suo staff.