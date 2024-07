Leny Yoro rifiuta lo United: "Non vi voglio, lasciatemi in pace". Ma è un profilo fake

Leny Yoro è uno dei talenti più desiderati di questa sessione di calciomercato. Il difensore 18enne del Lille è conteso dal Real Madrid e dal Manchester United che da diversi mesi stanno cercando l'intesa giusta con il calciatore. Secondo quanto trapelato dai giornali esteri i Red Devils avrebbero già trovato un accordo con il club francese per circa 50 milioni di euro ma il centrale starebbe temporeggiando in attesa di una risposta da parte del Real Madrid. Tutte voci di mercato sulle quali Yoro non si era mai espresso, almeno fino a poche ore fa.

Il tweet del calciatore

Dal termine della stagione, in attesa di scoprire quale sarà il suo futuro, Yoro è entrato in un lungo silenzio, interrotto solamente nelle ultime ore. Il difensore infatti ha usato il suo account X per rispondere a un tweet di un suo profilo fake che recitava: "Manchester United non vi voglio. Lasciatemi in pace". Delle dichiarazioni che hanno infastidito il calciatore, che ha deciso di rispondere: "L'account è fake. Ragazzi siete degli psicopatici. Segnalate questo account".