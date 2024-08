Calciomercato diretta: tutte le trattative e gli affari di oggi LIVE

Sta per chiudersi un'altra intensa settimana di calciomercato . La Juventus è dichiaratamente pronta a separarsi da Chiesa , il Milan alla stretta finale per Emerson e Fofana . "Il mercato della Roma non è chiuso", ha assicurato De Rossi dopo il pareggio in amichevole contro l' Olympiacos . In rialzo le quotazioni di Nusa per la Lazio . Il Napoli ha bloccato Gilmour . C'è Gudmundsson per la Fiorentina , che vuole anche Bove . Segui gli aggiornamenti in tempo reale con la diretta del Corriere dello Sport - Stadio .

9:45

Napoli, bloccato Gilmour

Napoli. I principali movimenti di mercato sono attesi a centrocampo, reparto pronto ad accogliere Billy Gilmour, lo scozzese di anni 23 che si è imposto come play al Brighton e che Conte conosce bene e che sa come inserire nella sua squadra. Il Napoli prepara una nuova offerta dopo quella di dieci milioni che il club inglese aveva rifiutato. Serve un rilancio per l’accordo definitivo che segue l’intesa già raggiunta con il giocatore. Gilmour ha il contratto in scadenza nel 2026 con il Brighton ed è entusiasta all’idea di poter trasferirsi al Napoli e in Serie A, ma oltre all’accordo definitivo tra i due club bisognerà aspettare un’uscita. Da domani si tornerà a parlare col Cagliari per la cessione di Gianluca Gaetano, l’indiziato principale a fare posto a Gilmour.

9:30

La Juve prepara l'assalto a Koopmeiners

Juventus. Domani inizia la settimana di Teun Koopmeiners dentro o fuori, con la volontà ferma di fare in modo che sia dentro: perché lo vuole Cristiano Giuntoli, il capo dell’area tecnica bianconera, e con lui il Thiago Motta. E allora, la consapevolezza che non ci si possa fermare a 45 milioni è ormai stata più che metabolizzata in casa Juve. Lo step che serve e al quale si arriverà in questi giorni, richiede la necessità di mettersi sui 50 di parte fissa più bonus. La percentuale sulla rivendita? Finora non è mai emersa come ipotesi accessoria, ma non è da escludere.

9:15

9:00

Motta categorico: "Chiesa deve trovare una sistemazione"

Sul calciomercato in uscita della Juve, Thiago Motta è stato categorico: "Chiesa fuori? Scelta di mercato, la decisione è presa". L'allenatore dei bianconeri senza giri di parole dopo il pareggio (2-2) a Pescara contro il Brest. LEGGI TUTTO

