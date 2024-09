Barak e Brekalo ceduti dalla Fiorentina in Turchia: i dettagli

Barak e Brekalo in Turchia: prestito con diritto di riscatto

Barak, che era approdato in viola nel 2023 dall'Hellas Verona per poco più di 7 milioni di euro, è stato ceduto con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a 6 milioni di euro. Stetta formula per Brekalo, che nel corso delle sue parentesi in Toscana ha totalizzato 29 presenze e 1 gol. Per lui il riscatto fissato attorno a 3 milioni di euro.