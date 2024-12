Il Barcellona si muove sul mercato: chi è Ibrahim Diarra

Chi è Ibrahim Diarra, acquisto del Barcellona

Il Barcellona ha presentato così Diarra ai suoi tifosi: "Nato il 12 dicembre 2006 in Mali, Ibrahim Diarra è un centrocampista mancino abile con il pallone e nei movimenti senza palla. Si distingue per stazza, tocco di palla, forza fisica e versatilità, visto che può giocare anche come esterno. Formatosi all'Africa Foot Academy, Ibrahim Diarra si è distinto ai Mondiali Under 17 del 2023 con la squadra del Mali, con la quale è arrivato quarto, e dove ha segnato cinque gol e distribuito quattro assist come capitano della squadra".

Il Barcellona scova talenti in Africa in sinergia con Moussa Kone

Diarra è stato scoperto da Paulo Araujo, direttore dello scouting del Barcellona e uomo di fiducia di Laporta, che sta da tempo volgendo con interesse lo sguardo al mercato africano: in sinergia con Moussa Kone, responsabile dello scouting del Barça in Africa, gli osservatori del club catalano stanno visionando con crescente interesse le Academy per importare giovani talenti in Spagna. Futuro in Liga per Diarra.