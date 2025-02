Fiorentina, Zaniolo è sbarcato in città: l’annuncio social 

si trova a Firenze. Ormai è tutto fatto. Chiusa la parentesi all'Atalanta di Gasperini . Il club viola l'ha annunciato via social postando due foto e aggiungendo: "Anche Nicolò Zaniolo è arrivato a Firenze". Tanti i like e i commenti dei tifosi. Si va da "Bentornato a casa Nico" e "Bel colpo". L'investimento è importante:

Zaniolo, visite mediche con la Fiorentina

E' un gioco di visite mediche in casa Fiorentina. In vetrina Nicolò Zaniolo e Cher Ndour. I due giocatori in mattinata sono arrivati a Firenze e poco dopo si sono trasferiti all'Istituto Medico Fanfani per le visite mediche. Cher Ndour le ha già terminate e sta al Franchi per assistere alla partita, in corso di svolgimento invece quelle di Zaniolo. Anche lui al termine arriverà nello stadio che già conosce, essendo cresciuto nelle giovanili della Fiorentina.