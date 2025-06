Joan Garcia al Barcellona, è ufficiale: pagata la clausola rescissoria all'Espanyol

Joan Garcia, la carriera prima dell'arrivo al Barcellona

Nel comunicato ufficiale con cui è stato annunciato Joan Garcia, il Barcellona ha tracciato il profilo del suo prossimo estremo difensore: "Nato a Sallent de Llobregat, nella regione di Bages in Catalogna, il nuovo portiere del Barcellona, ​​come molti altri, non ha iniziato tra i pali. Tuttavia, non passò molto tempo prima che seguisse le orme del fratello maggiore e prendesse i guanti. Fu l'inizio del suo percorso verso l'élite. Dopo aver lasciato Sallent, si trasferì al Manresa e poi al Damm finché l'Espanyol non lo ingaggiò all'età di 15 anni. Durante la sua permanenza all'Espanyol è diventato un titolare fisso nelle nazionali giovanili spagnole, dall'Under 17 all'Under 21, e ha vinto una medaglia d'oro olimpica ai Giochi di Parigi del 2024. Sebbene non abbia ancora ricevuto una convocazione nella nazionale maggiore, il suo debutto sembra imminente, e avverrà con la maglia del Barcellona".

Joan Garcia, il portiere con il maggior numero di parate nell'ultima Liga

Il Barcellona ha poi ricordato: "Con l'Espanyol, ha debuttato in prima squadra alla fine del 2021, ma è stato solo nella stagione 2023/24 che si è affermato come portiere titolare contribuendo alla promozione della squadra in massima serie. Ha appena concluso una fantastica stagione in Liga giocando un ruolo chiave nella salvezza dell'Espanyol. In termini numerici è stato il portiere con il maggior numero di parate del campionato (146) e, secondo le statistiche più aggiornate, quello che ha impedito il maggior numero di gol nell'intera competizione. Le sue prestazioni eccezionali, unite al suo potenziale eccezionale, a soli 24 anni, lo hanno reso un obiettivo per molti top club in tutto il mondo, incluso il Barcellona. Deco si è assicurato l'ingaggio di un portiere che offre affidabilità immediata e un futuro ancora più roseo".