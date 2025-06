Genoa, ecco Gronbaek: visite mediche e firma

Albert Gronbaek è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa . Il centrocampista danese classe 2001, arrivato in città nella serata di ieri, ha svolto questa mattina le visite mediche prima di recarsi al centro sportivo Signorini per la firma del contratto. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto dal Rennes e firmerà un accordo pluriennale con il Grifone.

Genoa, visite mediche e firma per Gronbaek: manca solo l'ufficialità

Nazionale danese, Gronbaek ha già maturato esperienze in diversi campionati europei: Aarhus, Bodo/Glimt, Rennes e, negli ultimi sei mesi, Southampton, dove ha militato in prestito in Premier League.

Terzo rinforzo per Vieira

Gronbaek rappresenta il terzo innesto per la rosa di Patrick Vieira: dopo Ellertsson (acquistato a gennaio ma rimasto in prestito al Venezia) e il rumeno Nicolae Stanciu, in arrivo dal Damac.