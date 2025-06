Liverpool, ufficiale l'arrivo di Kerkez: il comunicato

Kerkez al Liverpool: "Non vedo l'ora di sentire il boato di Anfield"

Questo il comunicato del club: "Il Liverpool completa l'acquisto di Milos Kerkez dal Bournemouth. Il terzino sinistro è stato sottoposto alle visiste mediche e ha concordato un contratto a lungo termine con i campioni della Premier League presso l'AXA Training Centre. Kerkez diventa l'ultimo arrivato estivo dei Reds e segue rapidamente l'annuncio dell'arrivo di Florian Wirtz venerdì scorso". Ai microfoni di LiverpoolFC.com, il terzino ungherese ha dichiarato: "Sono davvero felice. È un vero onore per me, un privilegio venire a giocare per uno dei più grandi club del mondo, il più grande club in Inghilterra. Sono davvero, davvero felice ed emozionato. Nei prossimi giorni tornerò a casa, nella mia città natale, mi godrò qualche giorno, poi non vedo l'ora di tornare a indossare il kit da allenamento e iniziare ad allenarmi e prepararmi per la stagione. Darò tutto, ma proprio tutto, per vincere trofei con il club e magari segnare qualche gol ad Anfield. Non vedo l'ora di sentirne il boato".