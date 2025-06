Wirtz, il tedesco d'oro del Liverpool cresciuto da nove fratelli: ecco mister 137 milioni

Ci sono voluti 137 milioni per strapparlo al Bayer Leverkusen, lì dove il suo talento è sbocciato in questi ultimi 5 anni tra le giovanili e la prima squadra. Una cifra mai vista in Germania, una cifra che ora pesa come un macigno per Florian Wirtz. Ventidue anni e il destino di una Nazionale sulle spalle. Questa la cifra sborsata dal Liverpool che aggiunge un campione a una rosa già meravigliosa. Nessun tedesco è stato mai pagato tanto, figuriamoci a 22 anni. Eppu