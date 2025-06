Paul Pogba al Monaco, è ufficiale: firmato un contratto fino al 2027 

Dopo settimane di voci e trattative, ora è ufficiale: Paul Pogba è un nuovo giocatore del Monaco. Il centrocampista francese tornerà a giocare nella prossima stagione dopo la squalifica per doping, scaduta lo scorso marzo. Contratto biennale fino al 2027 per l'ex Juventus che giocherà per la prima volta in Ligue 1 con l'obiettivo di riconquistare la qualificazione con la nazionale francese in vista del Mondiale 2026. Il club ha annunciato il suo arrivo con un video sui social dove degli operai scalano un monte con la faccia di Pogba, che poi appare con un piccone firmando la telecamera.