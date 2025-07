Ansu Fati dal Barcellona al Monaco: la formula dell'operazione e i dettagli

Ansu Fati passa in prestito dal Barcellona al Monaco: accordo per una stagione con opzione di acquisto fissata a 11 milioni di euro. Ad annunciarlo è il club del Principato. L'avventura di Ansu Fati nel Monaco è iniziata giovedì sera quando è arrivato in Francia. Il ventiduenne attaccante si è poi sottoposto a visite mediche per tutto il giorno di venerdì.