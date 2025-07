Richard Rios figlio segreto di Shakira? L'incredibile fake news torna di moda

L'Inter ha messo gli occhi su Richard Rios, centrocampista colombiano classe 2000 attualmente in forza al Palmeiras. La sua candidatura potrebbe suggerire possibili novità tattiche per il centrocampo nerazzurro: Rios, infatti, può agire da mezz’ala, ma dà il meglio in una mediana a due, dove può sfruttare al massimo il suo dinamismo.