Dal Portogallo: "Inter, Milan e Roma interessate a Kocku"

Terminata l'avventura al Mondiale per club, l'Inter vuole accelerare sul mercato. Dopo Sucic e Luis Henrique, rinforzi che già sono stati a disposizione di Chivu per il torneo negli Stati Uniti, i nerazzurri hanno ufficializzato anche l'ingaggio di Bonny. Nelle ultime ore, dal Portogallo si stanno alimentando le voci riguardo l'interessamento da parte dell'Inter di Kokcu, calciatore del Benfica. Il centrocampista, però, gode dell'attenzione di altri club di Serie A, come il Milan e la Roma.