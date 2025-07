Clamoroso a Lisbona: Gyokeres vuole solo l'Arsenal e diserta il ritiro

Viktor Gyokeres (27) avrebbe deciso di forzare la situazione pur di convincere lo Sporting Lisbona a cederlo all’ Arsenal . Il super bomber svedese, 54 reti la scorsa stagione, era atteso nelle prime ore della mattina di ieri nella capitale portoghese , dove avrebbe dovuto ultimare i preparativi per unirsi ai leoni biancoverdi, che quest’oggi si trasferiranno in Algarve per la prima parte del tradizionale ritiro estivo che si concluderà il 21 di questo mese. L’attaccante, però, non si è visto e i media portoghesi lo danno tutt’ora in Svezia , in attesa che si sblocchi finalmente la situazione per il suo trasferimento a Londra : avrebbe già definito un accordo quinquennale con i Gunners , che nel frattempo stanno trattando a oltranza con lo Sporting , che avrebbe rifiutato un’offerta di 65 milioni di euro, più altri 15 in bonus variabili. I lusitani paiono non volersi smuovere dalla pretesa di 70 milioni per la parte fissa. Ora bisognerà capire se la mossa di Gyokeres avrà i suoi effetti o se, al contrario, il centravanti deciderà di tornare a più miti consigli e di unirsi agli attuali compagni, comparendo direttamente sui campi di allenamento di Lagos .

I casi dell'estate

Nel frattempo, lo stesso Arsenal starebbe definendo l’acquisto di Noni Madueke (23). Il centrocampista, infatti, avrebbe ottenuto dal Chelsea il permesso di abbandonare il ritiro negli States, dove i blues si preparano alla finalissima del Mondiale per club, per rientrare a Londra e sottoporsi alle visite mediche con la nuova società. Operazione da 52 milioni che pare destinata ad andare in porto, nonostante l’avversione dimostrata dai tifosi dei Gunners, che hanno organizzato una raccolta firme che ha già superato le 4mila sottoscrizioni intitolata con un inequivocabile #NoToMadueke. Il ragazzo, bacchettato pubblicamente, in passato, anche da Enzo Maresca per lo scarso impegno in allenamento, a Londra avrebbe anche fama di nottambulo incallito. Il Manchester United, nel frattempo, ha accolto la richiesta di Alejandro Granacho (21) di tornare ad allenarsi con la squadra. L’esterno offensivo, fuori dal progetto Ruben Amorim, è comunque destinato a cambiare aria in estate.

Fumate bianche

Ufficiale, intanto, il trasferimento di Jair Cunha (20), dal Botafogo al Nottingham Forest, che sborsa 12 milioni di euro e si assicura il difensore brasiliano per i prossimi 5 anni, e quello del nazionale croato Borna Sosa (27) dall’Ajax al Crystal Palace: 2,3 milioni per i lancieri e triennale per il terzino sinistro.