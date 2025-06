Niente Juve per Gyokeres, l'agente punta tutto sull'Arsenal: il retroscena

Retroscena Gyokeres, la carta per lasciare lo Sporting

L’agente dello svedese, Hasan Cetinkaya, ha raccontato di avere a disposizione "la prova scritta che lo Sporting ci ha promesso di andare via per 60 milioni più 10 di bonus". La reazione del numero uno del club portoghese, Varandas, non si è fatta attendere: lui si sente viceversa in una posizione di vantaggio grazie alla clausola rescissoria da 100 milioni e ritiene già di fare una concessione quando dice che "non arriverò a chiedere tanto, perché nessuno lascia il Portogallo a 27 anni per quella cifra, ma 60+10 è un ricatto che non accetto". Oltre alla Juve, anche l'Arabia e in particolare l'Al-Hilal vorrebbero il giocatore, uno degli attaccanti più prolifici d'Europa, ma per lui l'Arsenal e l'Inghilterra hanno la priorità. E alla Juve questo è stato detto. Adesso, con tutto lo stato maggiore negli Usa, non resta che fare il punto della situazione e capire come muoversi per dare a Tudor, caso Vlahovic permettendo, la punta di cui ha bisogno.