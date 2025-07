Ufficiale: Nico Williams firma il rinnovo con l'Athletic Bilbao fino al 2035

Nico Williams rinnova con l'Athletic Bilbao: il comunicato

Questo il comunicato del club: "Nico Williams punta a continuare a scrivere la storia con l'Athletic Club, con cui ha firmato oggi al San Mamés un importante contratto, estendendolo fino al 30 giugno 2035, il più duraturo per la prima squadra. Si aggiungono otto anni al precedente contratto, firmato questo pomeriggio insieme al presidente Jon Uriarte, al direttore generale Mikel González e al fratello e capitano Iñaki Williams. Erano presenti anche sua madre María Arthuer, ambasciatrice del 125° anniversario dell'Athletic Club, e i suoi amici, che gli hanno fatto un regalo a sorpresa: un dipinto. La famiglia biancorossa è fortunata".

"Voglio continuare a scrivere la storia al San Mamés"

Sulla prossima stagione, Nico Williams ha parlato ai canali ufficiali del club: "Abbiamo in palio titoli molto ambiziosi, come la Champions League. Quale modo migliore per affrontarli se non con il club della mia vita? Vorrei continuare a scrivere la storia qui al San Mamés, con i tifosi e la mia famiglia. Con Iñaki abbiamo sempre sognato entrambi questo momento. Mio fratello è un modello per tutti, e soprattutto per me. Penso che sia la persona migliore per essere capitano. Non vedo l'ora di vederlo indossare la fascia da capitano per molto tempo. Spero di poter ricambiare al massimo tutto quello che mi hanno dato i tifosi. Spero che si divertano come sempre. Questo è anche per loro. Ho sempre nutrito un grande affetto per loro e sono molto orgoglioso dei miei tifosi".