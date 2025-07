Bari-Nikolaou, ormai è fatta

Gli obiettivi della Juve Stabia

La Juve Stabia attende l'ok definitivo per chiudere con la seconda punta atalantina Dominic Vavassori (19), 14 gol nello scorso torneo di Serie C, che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei nerazzurri. Sempre prestito, ma probabilmente secco in stile Fortini, per il funambolico esterno della Fiorentina, Maat Daniel Caprini (19). Anche in questo caso, operazione solo da concludere. Occhi puntati dai campani sul ritiro del Palermo per capire se ci sono spiragli per riavere il difensore polacco Patryk Peda (23). In via di definizione le uscite del terzino Cristian Andreoni (33), con direzione Crotone, e del centrocampista Marco Meli (25), con l'Ascoli in prima fila.