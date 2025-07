Osimhen come Neymar e Ronaldo: è nella Top 10 dei giocatori che hanno spostato più soldi nella storia del calcio

Dopo un lunghissima trattativa, dovuta la lunga attesa a cui sono stati sottoposti gli azzurri per ricevere le garanzie bancarie, il Napoli e il Galatasaray hanno trovato l'intesa definitiva per il ritorno in Turchia di Victor Osimhen . Il club campano incasserà 75 milioni di euro da questa cessione, un affare che sposta immediatamente Victor al decimo posto in classifica tra i calciatori che hanno spostato più soldi complessivi con i loro trasferimenti.

10. Osimhen 183,8 milioni di euro in 5 trasferimenti

Victor Osimhen è pronto per rivestire la maglia del Galatasaray dopo un anno in prestito dal Napoli. Prima di quest'ultimo trasferimento il calciatore era già costato un prezzo simile agli azzurri, che lo avevano prelevato per 78,9 milioni di euro dal Lille. A questi vanno inoltre sommati i 22,4 milioni spesi dai francesi per acquistarlo dallo Charleroi nel 2019 e i 7 totali spesi prima dal Wolfsburg per prenderlo da un club nigeriano e poi dal Charleroi per portarlo in Belgio. Per un totale che ammonta a 183,8 milioni di euro.

9. Cunha 192.2 milioni di euro in 5 trasferimenti

Il brasiliano Cunha ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Coritiba, prima di passare a titolo gratuito al Sion, in Svizzera. Le ottime prestazioni dell'attaccante con i biancorossi l'hanno fatto finire nel mirino del Lipsia, che lo ha portato in Germania per 15 milioni di euro. Dopo un solo anno si è trasferito all'Herta Berlino per 18 milioni e dopo altre due stagioni in Germania ha compiuto il grande salto firmando con l'Atletico Madrid per 35 milioni di euro. Il calciatore non ha impattato bene in Spagna, ha così deciso di trasferirsi al Wolverhampton prima in prestito e poi a titolo definitivo per 50 milioni. Questa estate ha cambiato nuovamente ambiente, accettando la proposta del Manchester United, che per averlo ha sborsato ai Wolves la bellezza di 74,2 milioni di euro.

8. Joao Felix 195.7 milioni di euro in 4 trasferimenti

Quella di Joao Felix è una carriera contraddistinta da un'immediata esplosione con il suo primo club, il Benfica, che lo ha reso immediatamente uno dei nomi più desiderati del calcio mondiale. Ancora giovanissimo Joao è stato acquistato dall'Atletico Madrid per 127,2 milioni di euro, una cifra esorbitante che il portoghese non ha mai rispetato nei suoi 3 anni con i Colchoneros. Successivamente il calciatore si è spostato al Chelsea in prestito oneroso per 6 mesi, arrivando a costare 11 milioni di euro al club londinese. Dopo una stagione di intermezzo al Barcellona in prestito gratuito, Joao è tornato al Chelsea per 52 milioni di euro ma dopo soli 6 mesi è finito nuovamente ai margini del progetto ed è stato girato in prestito al Milan per 5,5 milioni di euro.