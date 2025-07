Pescara, caso portieri: Bardi è più di un’idea 

Cercasi portiere. Con Sebastiano Desplanches (22 anni), ad un passo dal trasferimento alla Cremonese, con la formula del prestito con diritto di riscatto e con la trattativa con il Venezia per Alessandro Plizzari (25) ancora in salita, la società biancazzurra si guarda altrove. Nelle ultime ore c’è stato un incontro fra il direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani e Pasquale Foggia. La trattativa prosegue con l’obiettivo dell’acquisto del cartellino del giocatore da parte della società abruzzese. C’è però differenza tra domanda e offerta. Nelle ultime ore potrebbero esserci novità. L’esperto Francesco Bardi (33) resta più che una alternativa in questo momento. Circola anche il nome di Andrea Sala (31), di proprietà del Crotone e nella passata stagione al Padova. Ivan Saio (23), sotto contratto con il Pescara, resterà in Abruzzo come secondo. Il Pescara cerca un bomber e punta Gianluca Lapadula (35). I dirigenti pescaresi puntano anche sul tecnico Vincenzo Vivarini, visto che l’attaccante con lui ha vinto il campionato di serie C a Teramo, segnando ben ventuno gol. La stima fra i due è grande e questo potrebbe essere un fattore importante. Lo Spezia (che è proprietario del cartellino del bomber), sarebbe poi disposto a lavorare anche sotto l’aspetto economico per cedere il giocatore.

Pescara, capitolo difesa

C’è da rinforzare anche il settore arretrato e i dirigenti biancazzurri hanno fatto anche un pensiero su Bruno Martella (32), della Ternana. Livano Comenencia (21), uno degli obiettivi per la fascia destra, sembra allontanarsi. La Juventus, proprietaria del cartellino del giocatore ha fatto una richiesta economica piuttosto alta. Sul ragazzo ora è in vantaggio il Cesena, con il direttore sportivo Foggia che punterebbe su altri profili. In uscita il Catania ha accelerato i contatti per Riccardo Tonin (25). L’attaccante, reduce da una stagione positiva in Serie C, rappresenterebbe una delle prime alternative individuate dalla dirigenza rossazzurra per completare il reparto offensivo. Intanto la squadra prosegue la preparazione a Silvi. Domani sera terza uscita stagionale pre campionato. Al “Di Febo” di Silvi amichevole con l’Angolana (Eccellenza Abruzzo), guidata dall’ex pescarese Massimo Epifani. Non manca qualche contrattempo a Vincenzo Vivarini che ha alcuni giocatori che lavorano a parte. Fra questi capitan Riccardo Brosco, Filippo Pellacani e Giacomo Olzer reduce dalla frattura del setto nasale. Sul fronte abbonamenti, si avvicina quota duemila.