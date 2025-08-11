"Il Manchester City sogna il colpo Rodrygo dal Real Madrid"

Il Manchester City si prepara a una piccola rivoluzione in estate. Prima però bisognerà sfoltire la rosa, poi si puntarà su un grande acquisto per rinforzare l’attacco. Il nome che infiamma i tifosi dei Citizens è quello di Rodrygo Goes, l’esterno brasiliano del Real Madrid, indicato da Marca come possibile partente dopo aver perso posizioni nelle gerarchie di Xabi Alonso. Come detto, prima di affondare il colpo per un top player, il City deve fare spazio in rosa e bilancio. Jack Grealish è destinato a lasciare l’Etihad: l’Everton ha l'accordo per chiudere l'affare. Un altro addio in vista è quello di Savinho, che potrebbe trasferirsi al Tottenham per una cifra intorno ai 50 milioni di euro. Anche il giovane James McAtee, talento dell’academy, è vicino a una nuova avventura, con il Nottingham Forest che lo segue con attenzione.
Rodrygo per l’attacco del Manchester City
Liberati gli slot offensivi, il Manchester City è pronto a fare sul serio per Rodrygo. Il brasiliano, reduce da una stagione con 14 gol in 54 presenze in tutte le competizioni con il Real Madrid, potrebbe essere il colpo ad effetto per rinforzare il reparto offensivo di Pep Guardiola. Secondo Marca, il Real non ha ancora fissato un prezzo per il giocatore, e al momento non ci sarebbe una trattativa ufficiale tra i due club. In ogni caso l’eventuale partenza di Rodrygo potrebbe essere facilitata dalla sua posizione non più centrale nel progetto dei Blancos.