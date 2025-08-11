"Il Manchester City sogna il colpo Rodrygo dal Real Madrid"

Il Manchester City si prepara a una piccola rivoluzione in estate. Prima però bisognerà sfoltire la rosa, poi si puntarà su un grande acquisto per rinforzare l’attacco. Il nome che infiamma i tifosi dei Citizens è quello di Rodrygo Goes, l’esterno brasiliano del Real Madrid, indicato da Marca come possibile partente dopo aver perso posizioni nelle gerarchie di Xabi Alonso. Come detto, prima di affondare il colpo per un top player, il City deve fare spazio in rosa e bilancio. Jack Grealish è destinato a lasciare l’Etihad: l’Everton ha l'accordo per chiudere l'affare. Un altro addio in vista è quello di Savinho, che potrebbe trasferirsi al Tottenham per una cifra intorno ai 50 milioni di euro. Anche il giovane James McAtee, talento dell’academy, è vicino a una nuova avventura, con il Nottingham Forest che lo segue con attenzione.