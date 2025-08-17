Chiesa e il Liverpool, vertice chiarificatore. Ma occhio all'Atalanta

Un gol dal sapore di rivincita, destinato ad avere nuovi e immediati effetti anche sul calciomercato. Federico Chiesa si è voluto togliere un sassolino dalla scarpa al termine della partita con il Bournemouth, pungolando la sua ex Juventus. Ma lo scatto che rimarrà impresso è soprattutto quel sorriso per il ritorno al gol nel match inaugurale della Premier League . «Sono felice di essere qui, in uno dei club più forti al mondo», ha raccontato l’attaccante parlando del suo futuro. La scorsa settimana c’è stato un colloquio tra il calciatore, i suoi agenti e la società inglese , in cui è stata sottolineata la volontà dei Reds di trattenerlo.

Liverpool, le parole di Slot su Chiesa

Di fatto, le cessioni di questa estate, anche per motivi di necessità, suggeriscono agli inglesi di confermare il classe '97 in rosa. E lo stesso Chiesa - almeno per il momento - avrebbe più spazio: venerdì è entrato e ha segnato la rete del 3 a 2 all’88’, facendo letteralmente esplodere Anfield. «Finché è con noi, è sicuramente un giocatore del Liverpool e non ho motivo di credere che qualcosa cambierà - ha dichiarato il tecnico Arne Slot- La scorsa stagione ha avuto difficoltà nel preparare la sua forma fisica. Purtroppo, si è perso anche il nostro tour in Asia. Ma quando avevamo bisogno di lui, Federico ha sempre risposto presente rendendosi utile e questo è sempre positivo per il futuro».