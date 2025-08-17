Chiesa e il Liverpool, vertice chiarificatore. Ma occhio all'Atalanta

Un gol dal sapore di rivincita, destinato ad avere nuovi e immediati effetti anche sul calciomercato. Federico Chiesa si è voluto togliere un sassolino dalla scarpa al termine della partita con il Bournemouth, pungolando la sua ex Juventus. Ma lo scatto che rimarrà impresso è soprattutto quel sorriso per il ritorno al gol nel match inaugurale della Premier League. «Sono felice di essere qui, in uno dei club più forti al mondo», ha raccontato l’attaccante parlando del suo futuro. La scorsa settimana c’è stato un colloquio tra il calciatore, i suoi agenti e la società inglese, in cui è stata sottolineata la volontà dei Reds di trattenerlo.
Liverpool, le parole di Slot su Chiesa
Di fatto, le cessioni di questa estate, anche per motivi di necessità, suggeriscono agli inglesi di confermare il classe '97 in rosa. E lo stesso Chiesa - almeno per il momento - avrebbe più spazio: venerdì è entrato e ha segnato la rete del 3 a 2 all’88’, facendo letteralmente esplodere Anfield. «Finché è con noi, è sicuramente un giocatore del Liverpool e non ho motivo di credere che qualcosa cambierà - ha dichiarato il tecnico Arne Slot- La scorsa stagione ha avuto difficoltà nel preparare la sua forma fisica. Purtroppo, si è perso anche il nostro tour in Asia. Ma quando avevamo bisogno di lui, Federico ha sempre risposto presente rendendosi utile e questo è sempre positivo per il futuro».
Il vertice tra i dirigenti dei 'Reds' e l'agente dell'ex Juve
I rapporti tra i Reds e Fali Ramadani, agente dell’attaccante toscano, sono ottimi, e in questa sessione ci sono state diverse occasioni di confronto. Il Liverpool ha quindi ribadito la propria volontà di confermare l’ex bianconero, ma ha fatto anche capire che non si opporrebbe se a fine mese arrivasse un’offerta considerata allettante anche dal calciatore. Negli ultimi mesi c’è stato il nuovo interessamento del Napoli e, soprattutto, un ritorno di fiamma da parte dell’Atalanta.
L'Atalanta non molla la pista Chiesa
La Dea ha preso informazioni direttamente con gli agenti del ragazzo, per capire i costi del cartellino e le richieste di ingaggio. Chiesa, come detto, ora è esclusivamente focalizzato sul Liverpool e sulla sua avventura inglese. È davvero felice della serata vissuta venerdì e di aver regalato una gioia ai tifosi, che lo hanno sempre supportato e accolto un anno fa come una star, quando è stato acquistato dalla Juventus. Ma a fine mese lo scenario potrebbe cambiare, con l’arrivo di nuove offerte dall’Italia. In questo caso, una delle richieste da parte dell’entourage sarebbe quella di mantenere l’attuale stipendio da 6 milioni di euro all’anno. Per quanto riguarda il cartellino, la cifra si avvicina invece quella spesa un anno fa (12 milioni di euro più 3 di bonus). Le società interessate farebbero comunque leva sul maggiore spazio nell’anno del Mondiale. Servirà però aspettare. Oggi Chiesa pensa solo al Liverpool e al gol che lo ha riportato al centro del villaggio.
