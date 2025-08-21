Noi anti-sistema

Noi no, noi pensiamo di essere più furbi e col cavolo che diamo 10, 20, 30, 40 milioni, il nostro massimo ormai, a una concorrente interna. I soldi li mandiamo fuori, convinti di saper fare trading come nessuno al mondo.

Le riunioni in Lega, le battaglie per qualche dollaro in più da strappare alle tv sono aspirine date a un malato sempre più grave. Il nostro limite principale resta l’individualismo che è assenza di una visione lucida e comune.

Sono soprattutto le proprietà straniere, ormai in maggioranza, a puntare sui giocatori di fuori, sicure di poterli un giorno rivendere. Per loro l’acquisto italiano non è mai una soluzione, un asset, ma un problema: se cresce e diventa un simbolo della squadra non autorizzerà l’espatrio, mentre lo straniero è già all’estero e viaggia con piacere.

Un esempio recentissimo: il Milan, che seguiva Leoni ed è riuscito a vendere Thiaw, una riserva, per 40 milioni, non ha destinato la stessa cifra all’acquisto del talento 18enne consegnandolo così al Liverpool per la sua panchina.