Lunedì primo settembre, le 20 e 01

Leggi il commento del Direttore del Corriere dello Sport - Stadio
Lunedì primo settembre, le 20 e 01
Ivan Zazzaroni
3 min

Lunedì primo settembre, le 20 e un minuto. Ecco la lista degli ultimi colpi di mercato. I principali.

Il Napoli ha preso Hojlund: prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. Conte è più sereno. Giusto un filo.

L’Atalanta ha finalmente accettato l’offerta corretta dell’Inter: 50 milioni. Lookman è atteso al Coni per le visite mediche. Il più soddisfatto è Percassi: ha aggiunto Rodrigo Muniz a Krstovic e Scamacca.

Dusan Vlahovic torna con Allegri: ha ridotto le pretese per gratitudine nei confronti della Juve. E Comolli ha convinto il Psg e ripreso Kolo Muani versando 45 milioni.

I Friedkin sono riusciti ad accontentare Gasperini: oltre a Fabio Silva, anche Sancho e Cissé sono a Trigoria. Lorenzo Pellegrini tenta l’avventura della Premier per riconquistare la Nazionale. Il West Ham l’ha pagato 10 milioni.

Un autentico miracolo, il più inatteso, quello compiuto da Lotito: ha versato 90 milioni di tasca propria per sbloccare il mercato e accontentare Sarri e una tifoseria che garantisce 30mila abbonamenti. Tre gli acquisti.

Bologna e Fiorentina si sono completate ottenendo un saldo ultrapositivo. Fenucci e Ferrari gongolano. 
Ma la notizia più bella è il ritorno in campo di Edoardo Bove: giocherà in Bundesliga.

All’ultimo l’Inter ha rispedito Diouf al Lens e preso Miretti perché italiano mentre il Milan ha restituito De Winter e convinto Leoni a lasciare Liverpool.

È ufficiale il closing del Monza: Galliani affiancherà Furlani.

Sabato 23 agosto, oggi, ore 9 e 30. Mi sono svegliato tutto sudato, la carbonara e due bicchieri di rosso a mezzanotte - per dimenticare - avrei dovuto evitarli.

Dall’illusione all’allucinazione è un attimo.

