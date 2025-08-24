Nuova avventura per Renato Sanches: lascia il Psg, giocherà in Grecia

Nuova avventura per Renato Sanches , che ha scelto di sposare il progetto tecnico del Panathinaikos . Dopo l'esperienza con la maglia del Benfica, conclusa con la partecipazione al Mondiale per Club, l'ex Roma è rientrato al Psg prima di trovare un'altra sistemazione. Nelle ultime stagioni, tanti problemi fisici per il classe '97 , che lo scorso anno ha collezionato appena 21 presenze e un gol con la squadra di Lisbona.

Renato Sanches si trasferisce in prestito al Panathinaikos. Questa la nota ufficiale del Psg, che ha augurato le migliori fortune al calciatore portoghese attraverso i propri canali: "Il centrocampista portoghese Renato Sanches si unisce al club greco Panathinaikos FC in prestito - conferma il comunicato dei francesi -. Dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili del Benfica di Lisbona, Renato Sanches ha giocato la sua prima partita con la prima squadra del club nell'ottobre 2015. Diventato rapidamente titolare, ha contribuito a conquistare il doppio titolo di campione di lega e Coppa di Lega nella stagione 2015-2016. Trasferitosi al Bayern Monaco l'estate successiva, il calciatore della nazionale portoghese ha collezionato 53 presenze, segnato 2 gol, fornito 3 assist e vinto nove trofei con la squadra bavarese. Ha anche giocato in Premier League durante la stagione 2017-2018, in prestito allo Swansea City.

Renato Sanches ha poi scoperto la Ligue 1 quando è approdato al Lille OSC nell'agosto 2019. In tre stagioni, il centrocampista ha disputato 90 partite (6 gol, 10 assist), vincendo il titolo francese 2021 e il Trophée des Champions 2021. È passato al Paris Saint-Germain durante la finestra di mercato estiva del 2022, indossando la maglia numero 18 e disputando 27 partite con 2 gol nella stagione 2022-2023. Ceduto in prestito all'AS Roma l'anno successivo, Renato Sanches ha disputato 12 partite e segnato un gol. La scorsa stagione è tornato in prestito al Benfica, il club che lo ha formato, dove ha disputato 21 partite e segnato 1 gol. Il Paris Saint-Germain augura a Renato Sanches una stagione eccellente".