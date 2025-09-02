Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Antony in lacrime per il ritorno al Betis: "I soldi non sono tutto, l'amore è più importante"

Si chiude una delle telenovele del mercato estivo: il brasiliano lascia finalmente il Manchester United a titolo definitivo. Ad accoglierlo una folla di tifosi in festa
Antony in lacrime per il ritorno al Betis: "I soldi non sono tutto, l'amore è più importante"
3 min

Una delle telenovele più lunghe della sessione estiva di calciomercato si è finalmente conclusa con un lieto fine: Antony è tornato al Real Betis dopo i sei mesi di prestito della scorsa stagione. Il brasiliano, dopo settimane di trattative, ha finalmente lasciato il Manchester United a titolo definitivo, ritornando in Spagna nel club che lo ha fortemente voluto. I Red Devils hanno ceduto il giocatore per 25 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita. 

Antony torna al Betis: "I soldi non sono tutto"

Antony è ritornato a Siviglia dopo i sei mesi di prestito, dove con 9 gol e 5 assist in 26 presenze è diventato uno dei protagonisti della squadra. Ad accoglierlo una folla di tifosi in festa, che aspettava solo l'ufficialità del suo ritorno. In conferenza stampa il giocatore non è riuscito a trattenere l'emozione, ed è scoppiato in lacrime: "Il Betis è sempre stata la mia prima scelta, ed è per questo che ho aspettato fino all'ultimo giorno pur di tornare. Ora sono finalmente qui e sono felice di essere in una città e in un club che amo. I soldi non sono tutto, l'amore è molto più importante". Antony tornerà a giocare in Spagna e può finalmente lasciarsi alle spalle la disastrosa esperienza con il Manchester United, per il quale era diventato solo un esubero: "Ero ansioso di vivere questa esperienza, è stato un mese molto difficile. Ho trascorso più di 40 giorni in hotel e sono stati giorni molto duri, ma il mio agente e tutti i dirigenti del club sapevano quanto desiderassi tornare al Betis. Sono molto felice di essere qui. Ci sono molte cose da fare, molte cose per cui lottare. Quello che è successo a Manchester, solo io so quanto sia stato difficile. Mi dispiace. Allenarsi separatamente, ma fa parte della vita. Sapevo che questo momento sarebbe arrivato. È nel passato".

