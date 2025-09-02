Calciomercato Serie A, il pagellone con tutti i voti alle squadre dopo gli acquisti e le cessioni estive

Premessa: i voti e i giudizi sul mercato estivo che seguiranno non si basano su strategie o spese/ricavi, servirebbe un commercialista. Esempio: la Juve che perderà Vlahovic a zero euro dopo aver messo sul suo conto corrente un milione al mese farà un bagno di sangue, ma non è questo il senso. Sono voti legati all’aspetto tecnico. Stesso esempio: Vlahovic che resta alla Juve, insieme ai nuovi attaccanti, è un punto di forza in più per Tudor .

NAPOLI 8

Conte ha vinto lo scudetto con l’organico più incompleto del gruppo delle grandi e lo difenderà con l’organico più completo e più ricco dello stesso gruppo. Ora ha una incredibile varietà di scelte, ha due centravantoni in attesa che rientri il terzo, ha De Bruyne accanto a McTominay, ha un difensore come Beukema. Può anche riflettere sulla Champions.

INTER 7

Con Lookman sarebbe stata da 7,5. In ogni caso la squadra è migliorata, basta pensare a Bonny-Esposito (Pio subito in Nazionale) che sostituiscono Taremi-Arnautovic-Correa. Un bel rinforzo in difesa con Akanji. Anche Sucic aumenta la qualità della squadra, mentre Luis Henrique è una buona alternativa. Forse serviva il vice-Calhanoglu, ma l’Inter non lo ha mai cercato.

ATALANTA 5,5

Tanti passi indietro. Via Retegui, Cuadrado, Ruggeri, da recuperare Lookman sul piano ambientale. Un buon rinforzo è Musah, però la Dea sembra una squadra che ha perso un po’ di ambizione, anche per l’addio di Gasperini.

JUVENTUS 6,5

La conferma di Vlahovic darà a Tudor la possibilità di variare l’assetto del suo attacco, oltre a Dusan punterà su David, su Openda e su Zhegrova, che non segna tanto, ma è un ottimo suggeritore. La qualità c’è, eccome, con Yildiz e Conceicao, mentre manca qualcosa a centrocampo.